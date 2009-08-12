ИГ "Сократ": фондовый рынок осенью просядет на 15-20%

Украинский фондовый рынок осенью 2009 года, вероятно, просядет на 15-20%.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН управляющий директор по международным продажам инвестиционной группы "Сократ" Константин ЛЕСНИЧИЙ.

При этом, по его убеждению, глубокой просадки – на 30%-40% - не будет.

По словам эксперта, “предстоящая коррекция будет носить характер отскока после роста”.

Как отметил К.ЛЕСНИЧИЙ, индекс ПФТС с начала текущего года вырос приблизительно на 48%. “Причем в июле мы наблюдали краткосрочную коррекцию на 17%, то есть рынок уже показал уровень поддержки, на котором инвесторы готовы покупать”, - считает он.

По мнению эксперта, причин для глубокого падения мировых и украинских индексов осенью нет. Глобальные макроэкономические данные в последнее время обнадеживают, компании демонстрируют лучшие результаты месяц к месяцу, квартал к кварталу, отметил К.ЛЕСНИЧИЙ. “Период наихудшей корпоративной отчетности на западе, вероятно, уже пройден”, - считает эксперт. Украина во многом повторяет внешний тренд, и отечественный рынок ценных бумаг, скорее всего, будет поддерживаться позитивным внешним новостным фоном, добавил он.

Тем не менее, полагает К.ЛЕСНИЧИЙ, причин для дальнейшего значительного подъема украинского рынка акций пока также нет. “В настоящее время не существует новых идей для вложений, а потенциал роста большинства компаний, к сожалению, исчерпан”, - считает он.