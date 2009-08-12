Ющенко поддерживает приватизацию ОПЗ в сентябре

Ни у Президента, ни у Секретариата Президента нет никаких претензий и замечаний по поводу приватизации Одесского припортового завода, которая запланирована на конец сентября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сегодня сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«У нас нет претензий. Если все будет проходить прозрачно и в соответствии с законодательно установленной процедурой, пусть продают… Даст Бог, продадим», - сказал А.ШЛАПАК.

Вместе с этим, комментируя информацию о том, что некоторые общественные организации заявляют о необходимости проведения экологического аудита перед приватизацией ОПЗ, А.ШЛАПАК отметил, что эти требования фактически не имеют под собой оснований.

«Есть замечания, особенно экологические, но они сводятся к тому, что завод на сегодняшний день экологически сложный. Только почему-то считается, что пока он в руках государства – он будет безопасным, а когда перейдет в частные руки – обязательно возникнут проблемы. Мы так не считаем, и поэтому состояние предприятия сегодня удовлетворительное, и я считаю, что он может быть довольно успешным объектом для приватизации», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.

16 июля т.г. первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что приватизация Одесского припортового завода согласована с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. «Эта позиция была согласована с Президентом», - сказал он. Он отметил, что ранее решение В.ЮЩЕНКО о запрете приватизации ОПЗ было связано с тем, что приватизацию предприятия планировалось провести в пакете с рядом других объектов, с чем глава государства не согласен.

Теперь же, по словам А.ШЛАПАКА, достигнута договоренность об отдельной продаже ОПЗ.

7 августа ряд СМИ сообщили, что во время своего визита в Одесскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов приостановить приватизацию ОПЗ в случае неготовности данного предприятия к продаже, в частности отсутствия экологической экспертизы.

10 августа в пресс-службе Фонда государственного имущества УНИАН сообщили, что

все необходимые работы по экологической экспертизе для приватизации госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) выполнены.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.