Эксперт: «Укртелеком» вряд ли будет продан в этом году

Экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ пессимистически оценивает перспективы продажи государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» в этом году.

Такое мнение он высказал в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил, что «планы по приватизации компании вынашиваются еще с 2000 года, но существует много групп отраслевых интересов, выступающих против приватизации». По мере приближения президентских выборов, назначенных на январь 2010 года, это противодействие будет усилено политической оппозицией, считает экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, «даже если правительству удастся провести аукцион в этом году, останутся высокие риски его отмены». Таким образом, экономист не включает возможные доходы от продажи «Укртелеком» в прогноз приватизационных поступлений в бюджет на уровне 2 млрд. грн. в 2009 году.

Как считает А.БЛИНОВ, решение о продаже пакета акций «Укртелекома» обусловлено сильными проблемами финансирования государственного бюджета, с которыми Кабмин столкнется в декабре. «Поскольку возможности финансирования за счет авансовых платежей станут очень ограниченными, а перспективы кредитной поддержки со стороны НБУ в конце года остаются неясными, правительство обращается к любой возможности финансирования бюджета», - подчеркнул экономист.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ № 1272 от 11 августа 2009 года помесячном пообъектном плане-графике приватизации на III–IV кварталы текущего года.