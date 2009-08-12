"Концерн Хлебпром" выплатил 15-й купон

ОАО «Концерн Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, выплатило владельцам облигаций серии «С» 291,72 тыс. грн. процентного дохода за 15-й купонный период из расчета 18% годовых. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, пересмотр процентной ставки планируется в октябре текущего года.

Очередная выплата дохода по облигациям серии «С» за 16-й купонный период состоится 5 ноября 2009 года.

В компании напомнили параметры выпуска облигаций: именные процентные облигации, номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая, выпущенные двумя сериями (В и С) в количестве 17 тыс. штук на общую сумму 17 млн. грн. Срок обращения - 1 820 дней.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областях. Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2009 г., согласно консолидированным данным, составила 71,5 млн. грн, а чистая прибыль - 3,2 млн. грн. Валовая маржа за соответствующий период составила 31%, а показатель EBIDTA - 40,7 млн. грн.