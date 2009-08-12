Эксперт: падение гривни негативно повлияло на рынок акций

Резкое ослабление гривни относительно доллара на межбанке оказало сегодня негативное влияние на динамику отечественного фондового рынка.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его информации, торги на украинских биржах в среду, 12 августа, открылись резко негативно. «Не в последнюю очередь на решение игроков продавать оказали влияние негативное закрытие американских бирж, падение на азиатских торговых площадках и снижение с открытия на европейских и российских рынках», - сообщил брокер.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, несмотря на преобладание негативных факторов, темпы падения отечественных фондовых индексов все же были не слишком высокими, укладываясь в рамки 1-2%. По его словам, ближе к середине дня ситуация стабилизировалась, и рынок начал постепенно отыгрывать падение.

По наблюдениям брокера, «лучше других сегодня смотрелись акции «Укрнафты» – на ожиданиях позитивного собрания акционеров, которое должно состояться в пятницу, 14 августа». Неплохо сейчас чувствует себя также банковский сегмент, хотя темпы роста тут невысокие, добавил Е.ПШЕНИЧКИН. Кроме того, среди прочих он выделил бумаги Енакиевского метзавода, «Укрсоцбанка» и «Мотор Сичи», которые были наиболее востребованными (после «Укрнафты») сегодня.

Брокер прогнозирует, что «ключевым событием, которое может оказать влияние на динамику торгов в ближайшей перспективе, станет заседание ФРС США». Практически нет сомнений в том, что ФРС не станет изменять учетную ставку, отметил Е.ПШЕНИЧКИН. По его мнению, для инвесторов решающим фактором станут комментарии главы этого ведомства Бена БЕРНАНКЕ относительно перспектив программы по выкупу государственных долговых обязательств.