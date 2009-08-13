Европейские фондовые рынки открылись ростом

Фондовые торги в Европе 13 августа открылись ростом ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, сообщает РБК.

У участников торгов было много поводов для оптимизма: с одной стороны, обнародованные накануне позитивные комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США по экономике страны, с другой - неожиданный рост ВВП Германии на 0,3%. Последнее породило обнадеживающие настроения, что экономические перспективы стран зоны евро вовсе не так уж плохи, как казались ранее.

По состоянию на 11:42 по киевскому времени индекс FTSE 100 вырос на 48,87 пункта (+1,04%) - до 4765,63 пункта, немецкий DAX - на 42,54 пункта (+0,8%) - до 5392,63 пункта, французский CAC 40 - на 25,77 пункта (+0,73%) - до 3533,01 пункта, а швейцарский SMI - на 27,44 пункта (+0,46%) - до 5989,93 пункта.