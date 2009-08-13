«Нефтяная холдинговая компания» сконцентрировала 87,5% «ЛИНИКа»

ЗАО «Нефтяная холдинговая компания» (г. Киев), входящее в российско-британскую корпорацию ТНК-ВР, стало владельцем 87,546% акций ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.).

Об этом сказано в сообщении «ЛИНИКа», опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что одновременно из состава акционеров «ЛИНИКа» вышло ООО «Ойл менеджмент груп» (г. Лисичанск, Луганская обл.), которому до этого принадлежало 95,212% его акций.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на апрель 2008 года, 100% акций ЗАО «Нефтяная холдинговая компания» принадлежало компании TNK Management Company Ltd. (Кипр).

Как сообщал УНИАН, в июле компания ТНК-BP сообщила, что в результате определенной сделки почти до 100% увеличила эффективную (непрямую) долю владения компании в ЗАО «ЛИНИК».

Справка УНИАН. ТНК-BP является третьей крупнейшей нефтяной компанией России, акционерами которой на паритетной основе являются ВР и консорциум ААР (Альфа Групп/Аксесс Индастриз/Ренова). ТНК-ВР также владеет около 50% российской нефтегазовой компании «Славнефть». На долю ТНК-ВР приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-ВР в компании «Славнефть»).

Совокупные доказанные запасы компании по методике Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) без учета срока действия лицензии составили 8,112 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1 400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.

ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - основной перерабатывающий актив ТНК-ВР в Украине. Предприятие считается самым молодым нефтеперерабатывающим заводом в стране. Сейчас предприятие может перерабатывать около 8 млн. тонн нефтяного сырья в год, обеспечивая украинский и экспортный рынок качественными нефтепродуктами.

В 2007 году Лисичанский НПЗ первым на Украине начал выпуск дизельного топлива с содержанием серы 50 ppm, которое соответствует стандарту Евро-4. Также Лисичанский НПЗ – единственный на Украине производитель полипропилена.