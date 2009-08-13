Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,12%
19:00, 13 августа 2009Фондовый рынок
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УБ - снизился на 0,17%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,12% – до 443,67 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 63 млн. 611 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,17% – до уровня 1120,33. Общий объем торгов составил 19 млн. 215 тыс. грн.
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