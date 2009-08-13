Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,12%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,12% – до 443,67 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 63 млн. 611 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,17% – до уровня 1120,33. Общий объем торгов составил 19 млн. 215 тыс. грн.