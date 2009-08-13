Эксперт: корреляция украинских индексов с мировыми усилится

Корреляция украинских фондовых индексов с мировыми площадками и отечественным валютным рынком в краткосрочной перспективе будет только усиливаться.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, украинский фондовый рынок продолжает оставаться очень волатильным, и серьезный негатив на внешних рынках способен существенно изменить динамику отечественных площадок.

Как отметил брокер, украинские биржи сегодня открылись ростом по широкому спектру ценных бумаг, подкрепленным сложившимся к тому моменту новостным фоном. В первую очередь оптимизм инвесторов был обусловлен итогами заседания ФРС США: учетная ставка, как и ожидалось, осталась без изменений, а глава ведомства Бен БЕРНАНКЕ признал тот факт, что в экономике наметились позитивные сдвиги.

Однако, считает брокер, внешнего позитива для дальнейшего роста не хватило. Основным «маркет-мейкером» сегодняшнего рынка стали бумаги «Укрнафты». Многочисленные внутридневные коррекции в обе стороны, подкрепленные значительными объемами, задавали тон динамике бирж. Инвесторы из последних сил пытались приобрести акции предприятия, стремясь попасть в реестр акционеров перед его отсечением для участия в завтрашнем собрании. А рыночные спекулянты умело этим пользовались, манипулируя ценой. Большим спекулятивным интересом сегодня пользовались также бумаги Енакиевского МЗ и «Райффайзен Банка Аваль».

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, к середине сегодняшнего дня положение на рынках начало постепенно выравниваться: вышли статданные по Еврозоне. Были обнародованы данные по ВВП по странам Еврозоны, где, в частности, в Германии и во Франции цифры оказались заметно лучше ожиданий.

Тем не менее, подчеркнул брокер, ближе к завершению торговой сессии были опубликованы данные по американской экономике, оказавшиеся преимущественно хуже прогнозов. Так, в июле неожиданно снизились розничные продажи, тогда как, напротив, ожидался их рост. Это, в свою очередь, свидетельствует о низкой потребительской активности населения. Данные по рынку труда также оказались хуже ожиданий: количество обращений за пособиями по безработице продолжает увеличиваться. Реакция украинского рынка на вышедшую статистику была негативной – темпы роста фондовых индексов начали резко снижаться.