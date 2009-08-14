Уолл-стрит выросла

Рынок акций США вырос в четверг благодаря результатам Wal-Mart Stores Inc, которые перевесили разочаровывающие данные о розничных продажах и занятости в США, сообщает Рейтер..

Котировки крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart повысились на 2,7 процента после того, как компания сообщила, что ее прибыль во втором квартале оказалась лучше ожиданий аналитиков, и сделала оптимистичный годовой прогноз.

Однако остальные представители розничного сектора были не так успешны, так как министерство торговли сообщило, что розничные продажи сократились на 0,1 процента в июле, развеяв надежды рынка на рост. Аналитики ожидали, что продажи поддержит правительственная программа, которая предлагает налогоплательщикам деньги за то, что они меняют старые автомобили на новые, более эффективно расходующие горючее.

Розничный индекс S&P прибавил 0,3 процента.

Негативным сигналом стала новость об увеличении числа обращений за пособием по безработице на 4.000 до 558.000 Экономисты предсказывали снижение этого показателя.

"Что действительно помогло нам этим утром - так это результаты Wal-Mart, который сообщил, что показатели в начале осени будут хорошими, - сказал Уоррен Симпсон из Stephens Capital Management. - Это в некотором смысле укрепило рынок, по меньшей мере обеспечило ему немного устойчивости и поддержки, и вследствие этого рынок немного вырос".

В среду акции значительно повысились, после того, как ФРС США заявила, что видит признаки стабилизации экономики. Но данные в четверг напомнили о том, что экономическая картина остается нечеткой.

"День, в который мы смогли вырасти после того, что было вчера - это действительно неплохой день", - считает Симпсон.

Индекс Dow Jones прибавил 0,39 процента до 9.398,19 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,69 процента до 1.012,73 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,53 процента до 2.009,35 пункта.