Осень фондового рынка: выборы решают все

Потенциал у отечественного рынка ценных бумаг есть. Однако судьба отечественных акций – снова в руках политиков...

Луч надежды с Запада

В ходе глобального кризиса, вероятно, наступил долгожданный перелом. О выздоровлении мировой экономики говорить пока преждевременно, но уже проявились симптомы того, что «больной скорее жив, чем…»

Это подтвердил так называемый период корпоративной отчетности. В частности, финансовые результаты многих мировых корпораций за второй квартал текущего года наконец-то начали радовать, а не приводить в тихий ужас. Конечно, на весомые прибыли мировых гигантов рассчитывать не стоило, но даже убытки некоторых из них оказались гораздо меньше прогнозируемых экспертами. А в нынеших условиях и это внушает оптимизм. И еще один немаловажный момент – исходя из отчетов ведущих банков, финансовая сфера также демонстрирует признаки выздоровления.

Так, аналитики инвестиционного фонда MMCIS investments обращают внимание на характерную тенденцию, появившуюся в мировых СМИ в последнее время: «Все чаще новости пестрят заголовками о приближающемся преодолении кризиса, а аналитические агентства делают все более смелые заявления о том, что в 2010 году ожидается резкое оживление экономики и рост производства».

Эксперты MMCIS investments анализируют и текущие изменения в финансовой сфере, утверждая, что начинают возрождаться практически сошедшие на ноль в период кризиса процессы слияний и поглощений банками друг друга. В частности, ярко выражена тенденция покупки более сильными банками, которые в меньшей степени пострадали в период кризиса, региональных филиалов более слабых банков, за счет таких продаж пытающихся восстановить свои финансовые позиции. Причем перераспределение регионального банковского рынка отмечено не только в Европе, но и в странах постсоветского пространства, подчеркивают эксперты.

Подобная информация важна, так как активизация рынка слияний-поглощений свидетельствует о возрождении экономики в целом и банковского сектора в частности, серьезно пострадавшего от нынешнего кризиса.

Позитивные изменения в ходе глобального кризиса констатировал и Барак Обама, Президент США, государства, с которого, в общем, и начались нынешние проблемы. «Рынки растут, и финансовая система отошла от пропасти. Когда полгода назад я вступил в должность, безработица росла вдвое большими темпами. Возможно, мы видим начало конца рецессии», - заявил Обама.

В тон американскому Президенту прозвучало заявление экс-председателя Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, человека, весьма авторитетного в финансовых кругах, которого, тем не менее, многие обвиняют в действиях, спровоцировавших ипотечный кризис. Бывший глава ФРС считает, что дно американской экономики уже пройдено, и коллапса финансовой системы не предвидится. По его мнению, благодаря антикризисному пакету федерального правительства состояние банков заметно улучшилось, и доверие к экономике начинает восстанавливаться.

Как видим, на Западе сквозь «темное царство» кризиса уже пробился «луч света». И довольно яркий…

Украина не отстает

Макроэкономическая статистика и корпоративная отчетность в Украине за второй квартал также внушили оптимизм инвесторам. Данные по уровню инфляции, промышленному производству и т. п., а также финансовые результаты деятельности отечественных предприятий подтолкнули к продолжению роста фондовый рынок, который и без того продемонстрировал неплохой подъем с начала года.

В частности, как сообщила ПФТС со ссылкой на информацию международного агентства Bloomberg, индекс биржи по итогам второго квартала 2009 года вырос на рекордные 80,87% - с 227,34 до 411,2 пунктов, опередив индексы как развитых, так и развивающихся стран. Максимальный рост индекс ПФТС продемонстрировал в апреле и мае - 49,49% и 28,89% соответственно. В целом же за два квартала индекс ПФТС вырос на 36,42%.

По мнению аналитика инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислава Зеленецкого, наблюдающийся в последнее время подъем украинского фондового рынка основан на относительно прочном фундаменте. В большинстве своем инвесторы прогнозируют дальнейший рост котировок акций отечественных предприятий, сообщил он.

Капитализация украинского рынка ценных бумаг в последнее время также демонстрирует тенденцию к росту, что свидетельствует о возрождающемся интересе к нему инвесторов. Так, капитализация ПФТС по итогам июня снизилась на 13,67% – с 214,3 млрд. грн. до 185 млрд. грн. При этом общий объем торгов на бирже за указанный период составил 730,29 млн. грн. при 1556 сделках. Однако уже в июле капитализация ПФТС повысилась на 5,95% – до 196 млрд. грн. Общий объем торгов составил 746,94 млн. грн. при 1671 сделке.

Примечательный момент: украинские фондовые индексы, вопреки традиции, продемонстрировали значительный подъем летом, считающимся «мертвым сезоном» на рынке.

Аналитик компании Foyil Securities Алексей Орлов подчеркивает, что «в этом году август, который типично является наименее активным месяцем делового цикла, нарушил тенденцию. Отскок фондовых рынков произошел не в начале осени, как это ожидалось ранее, а уже во второй половине лета. Консенсусным прогнозом среди экономистов является то, что украинская экономика уже достигла дна. Промышленное производство демонстирирует рост месяц к месяцу».

Ситуация пока кажется неплохой, однако как дело повернется в ближайшие месяцы, пока неизвестно.

Что нам осень принесет?

Нынешняя осень – трудное время для Украины и, соответственно, для фондового рынка страны. И виновата в грядущих сложностях, как всегда, политическая ситуация, в данном случае – президентские выборы. Поэтому очень непросто хоть с какой-либо уверенностью прогнозировать будущие тенденции рынка. “Выборы решают все” – так можно сказать о том, что нас ждет...

По словам управляющего директора по международным продажам инвестиционной группы "Сократ"Константина Лесничего, «в настоящее время наша страна имеет низкий уровень доверия у международных инвесторов. И это связано, прежде всего, как раз с постоянной политической нестабильностью в Украине. С одной стороны инвесторы рассматривают Украину как возможность заработать. Но, просчитывая уровень рисков, инвесторы убеждаются, что он достаточно высок».

К.Лесничий подчеркивает, что инвесторы сейчас находятся в ожидании президентских выборов в Украине. Принимая решение об инвестировании в нашу страну, они будут ориентироваться на политику новоизбранного президента и правительства. И, естественно, такие решения не будут приниматься сразу же после выборов, отметил эксперт. Инвесторам нужно будет некоторое время, чтобы разобраться в ситуации. Именно поэтому Украине не стоит ждать значительных инвестиций раньше середины 2010 года.

Как видим, у будущих президента и правительства будет, среди прочих, и такая нелегкая задача - вернуть дование мирового бизнеса к Украине. Ведь несмотря на текущую позитивную ситуацию на отечественном фондовом рынке, его ликвидность, тем не менее. остается кране низкой. Погоду на наших биржах по-прежнему делают местные спекулянты, а серьезного зарубежного капитала на нем как не было, так и нет досих пор.

Эксперты в основном сходятся во мнении относительно дальнейшего направления украинского рынка ценных бумаг. И, надо сказать, их прогнозы кажутся довольно оптимистическими, хотя в них и нет ожиданий невиданного роста, а даже наоборот…

Так, А.Орлов считает: «В сентябре, скорее всего, мы увидим переоценку рисков. Движение фондового рынка будет зависеть от того, как поведет себя экономика. Если инвесторы получат больше сигналов об улучшении состояния дел в реальном секторе, и это позволит сделать вывод о V-образном завершении кризиса, то рост фондовых рынков продолжится. Однако более вероятным сценарием сейчас является медленное выздоровление, которое в худшем случае может затянуться на 2-3 года. В таком случае украинский рынок осенью ожидает коррекция, вызванная завышенными ожиданиями инвесторов».

К.Лесничий, со своей стороны, конкретизирует: «Украинский фондовый рынок осенью, вероятно, просядет на 15-20%. При этом глубокой просадки – на 30%-40% - не будет, и предстоящая коррекция будет носить характер отскока после роста».

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, потенциал у отечественного фондового рынка есть. Это, безусловно, радует. Во-вторых, судьба отечественных акций – снова в руках политиков. А это как раз не радует совершенно…

Олег Коберник (УНИАН)