Эксперт: движение фондового рынка будет зависеть от экономики

Дальнейшее движение украинского фондового рынка будет зависеть от того, как поведет себя экономика.

Такой прогноз озвучил в интервью корреспонденту УНИАН аналитик компании Foyil Securities Алексей ОРЛОВ.

По его словам, “если инвесторы получат больше сигналов об улучшении состояния дел в реальном секторе и это позволит сделать вывод о V-образном завершении кризиса, то рост фондовых рынков осенью продолжится”. Как сообщил аналитик, консенсусным прогнозом среди экономистов является то, что украинская экономика уже достигла дна. Промышленное производство демонстирирует рост месяц к месяцу, отметил А.ОРЛОВ. Однако в сентябре, скорее всего, произойдет переоценка рисков, прогнозирует он.

Как считает аналитик, “более вероятным сценарием сейчас является постепенное выздоровление экономики, которое в худшем случае может затянуться на 2-3 года”. В таком случае, по его мнению, украинский рынок осенью ожидает корекция, вызванная завышенными ожиданиями инвесторов.

А.ОРЛОВ отметил, что пока банки не начнут кредитовать экономику, украинские компании не смогут вернуться к высоким темпам развития. Соответственно, потенциал роста акций отечественных предприятий не будет реализован.

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