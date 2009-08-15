Эксперт: фондовый рынок потерял импульс

Украинский фондовый рынок в последние дни потерял импульс, считает стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «украинские акции торговались в пятницу довольно неактивно, и биржи закрылись практически без изменений по сравнению с четвергом».

Стратег отметил, что собрание акционеров Укрнафты не состоялось в 8-й раз, в результате чего бумаги компании упали на 3,6% - до 145 грн. за штуку.

В тоже время, по информации К.ЛИТВИНА, «Мотор Сич» в пятницу снова оказалась лидером роста. Ее акции вчера поднялись на 3% - до 815 грн. за шутку, сообщил стратег. По его прогонозам, «хорошие результаты компании за первое полугодие 2009 года еще долго будут давать о себе знать при условии продолжения общего роста рынка».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов 14 августа повысился на 0,37% – до 445,30 пункта. Общий объем торгов составил 6 млн. 365 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,31% – до уровня 1123,79. Общий объем торгов составил 10 млн. грн.