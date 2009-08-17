Фондовый рынок Японии упал на 3,1%

Фондовые торги в Японии 17 августа текущего года закрылись снижением индекса Nikkei на 3,1% на фоне фиксации прибыли, сообщает РБК.

По итогам торгов индекс опустился на 328,72 – до 10268,61 пункта. Это первое значительное однодневное падение индекса с 30 марта т.г.

Дополнительным негативным фактором, способствовавшим снижению рынка, стали макроэкономические новости из США. По мнению участников рынка, нестабильность американской экономики может негативно отразиться на состоянии экономики Японии.

В частности, японские инвесторы безрадостно восприняли опубликованный 14 августа с.г. доклад Мичиганского университета, согласно которому индекс потребительского доверия в США за август с.г. снизился на 2,8 пункта – до 63,2 пункта, тогда как аналитики ожидали значения этого показателя на уровне 68,5 пункта.

На этом фоне по итогам торгов заметно подешевели акции компаний-экспортеров, получающих значительную часть своей выручки от продаж в США. Так, на 2,7% и 3,9%, соответственно, по итогам торгов подешевели ценные бумаги крупнейшего в Японии производителя автомобилей Toyota Motor и его менее крупного конкурента Honda Motor.