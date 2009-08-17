Эксперт: украинские фондовые индексы выросли незначительно

По итогам прошедшей торговой недели украинские фондовые индексы выросли незначительно.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной группы «АРТ-Капитал» Станислав ЗЕЛЕНЕЦКИЙ.

Так, отметил он, за указанный период индекс Украинской биржи поднялся на 0,82% - до 1123,79 пункта, а индекс ПФТС вырос на 1,36% - до 445,3 пункта.

По мнению аналитика, «несколько бумаг особенно удивили на прошлой неделе». Первая – «Мотор Сич» (+13,19%, УБ), сообщил С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Он напомнил, что отчет о финансовых результатах за первое полугодие показал чистую прибыль завода в размере 253,87 млн. грн., что в 47,5 раза больше за аналогичный

период прошлого года, а чистая выручка предприятия выросла на 52% до 1,27 млрд.

грн. Бумаги данного эмитента укрепились с 720 грн. до 815 грн, при этом максимум по был зафиксирован на уровне 825 грн., сообщил аналитик.

С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ также отметил, что вторая акция, к которой было приковано особое внимание на торгах прошлой недели – это «Укрнафта» (+7,38%, на Украинской бирже). Аналитик напомнил, что «14 августа должно было состояться собрание акционеров компании, где в повестку дня был включен вопрос о распределении чистой прибыли за 2006-2008 года, но данному событию не суждено было сбыться – не предоставлен реестр собственников АО». Акции эмитента 14 августа просели на 3,58% (на УБ), при этом на открытии торгов в пятницу бумаги снизились на 10%, отметил он.

По мнению аналитика, интересными на прошедшей неделе оказались и бумаги «Стирола» (+11,5%, УБ), хотя и активность по них была небольшой. Все дело в том, что в среду премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступила с инициативой о снижении предельных цен на газ для химпредприятий до 205 долл. за тыс. куб.м, или на 16,6%, а в пятницу НКРЭ приняла это решение, считает аналитик. По его прогнозам, данное событие поспособствует росту рентабельности химических предприятий, на фоне роста цен на удобрения в мире.

Кроме того, добавил аналитик, акции «Укртелекома» (+1,45%, УБ) обратили на себя внимание после решения ФГИ выставить на компанию приватизацию в декабре этого года. «Вероятность приватизации довольно высока, но для этого правительству за это время необходимо решить ряд вопросов – принять ряд законов, решить вопрос со спецсвязью, урегулировать споры с интерконнектом и доступом к кабельной канализации, - полагает С.ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Данные действия должны повысить инвестиционную привлекательность «Укртелекома» и увеличить ее капитализацию, прогнозирует он.