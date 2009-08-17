На российском фондовом рынке значительное падение
17:18, 17 августа 2009Фондовый рынок
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В ходе сегодняшних торгов
На российском фондовом рынке зафиксировано значительное снижение.
Об этом сообщает официальный сайт биржи ММВБ.
Согласно сообщению, российский индекс ММВБ по состоянию на 16:27 по киевскому времени опустился до отметки 1 039,84 пункта, упав на 3,07%. Индекс РТС снизился на 5,21% – до 1004,75 пункта.
На ММВБ снижаются котировки "Газпрома" (-3,62%), "Сбербанка" (-3,21%) и пр.
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