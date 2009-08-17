На российском фондовом рынке значительное падение

На российском фондовом рынке зафиксировано значительное снижение.

Об этом сообщает официальный сайт биржи ММВБ.

Согласно сообщению, российский индекс ММВБ по состоянию на 16:27 по киевскому времени опустился до отметки 1 039,84 пункта, упав на 3,07%. Индекс РТС снизился на 5,21% – до 1004,75 пункта.

На ММВБ снижаются котировки "Газпрома" (-3,62%), "Сбербанка" (-3,21%) и пр.