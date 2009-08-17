Индекс ПФТС сегодня снизился на 2,24%
18:30, 17 августа 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 2,88%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,24% – до 435,33 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 12 млн. 830 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,88% – до 1091,40 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 436 тыс. грн.
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