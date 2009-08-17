Индекс ПФТС сегодня снизился на 2,24%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,24% – до 435,33 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 12 млн. 830 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 2,88% – до 1091,40 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 436 тыс. грн.