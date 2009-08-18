Фондовые рынки США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 17 августа, продемонстрировали спад в пределах 2,00-2,75% на фоне публикации неблагоприятных статистических данных о положении дел в экономике США, сообщает агентство Рейтер.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 2,00%, достигнув 9135,34 пункта.

S&P 500 в понедельник понизился на 2,43%, достигнув 979,73 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 2,75% - до 1930,84 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.