Торги акциями "РусГидро" сегодня не возобновятся

Торги акциями "РусГидро", на Саяно-Шушенской ГЭС которой в понедельник произошла авария, приведшая в остановке работы станции, не будут возобновлены в 10.30 мск, сообщили РИА Новости на ММВБ и РТС.

Представитель ФСФР в свою очередь заявил РИА Новости, что информации о возобновлении торгов пока нет.

Накануне торги были остановлены через 10 минут после начала. За это время акции "РусГидро" потеряли свыше 7%. АДР компании просели в течение дня на 15%.

Разрушение второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС и частичное разрушение здания машинного зала произошло в 04.15 мск понедельника. Сильные повреждения получили седьмой и девятый гидроагрегаты. Станция была остановлена. В настоящее время разрушение в стене ликвидировано, затопление остановлено.