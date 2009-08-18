УАИБ просит Президента вмешаться в ситуацию с корпоративным облигациями

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ) просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в ситуацию, которая сложилась на украинском фондовом рынке в результате невыполнения рядом эмитентов своих обязательств перед эмитентами по корпоративным облигациям.

Об этом говорится в письме УАИБ, направленном на имя Президента Украины, текстом которого располагает агентство УНИАН.

В частности, УАИБ просит Президента Украины лично вмешаться в ситуацию и поручить Генеральной прокуратуре Украины провести проверку эмитентов корпоративных облигаций по фактам невыполнения ими своих финансовых обязательств перед кредиторами и возможных сознательных мошеннических действий, которые имеют целью избежать любой ответственности должника перед кредиторами. По данным УАИБ, на начало августа текущего года 26 отечественных эмитентов допустили технический дефолт.

Как отмечается в письме, ухудшение экономического положения украинских предприятий привело к увеличению количества дефолтов по облигациям, «размеры которых продолжают расти и могут повлечь катастрофические последствия для всего фондового рынка Украины». «Ухудшает ситуацию и постановление Национального банка Украины от 22 августа 2009 года №421, позволяющее банкам, получившим убыток, не возвращать средства по своим облигациям», - отмечается в письме.

С целью выработки комплекса мероприятий для вывода финансового сектора из кризисной ситуации, УАИБ предлагает также провести совещание в СНБО с представителями соответствующих министерств и ведомств, а также НБУ.