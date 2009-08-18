Желающих купить акции "Полтаваоблэнерго" снова не нашлось

Назначенные на завтра, 19 августа, повторные аукционные торги по продаже 25%-ного государственного пакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) вновь не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Следующие торги по этому пакету планируется провести через неделю.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО ранее сообщил журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.

Напомним, назначенные ранее аукционы по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат компании Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – Margaroza Commercіal Lіmіted (все – Кипр).

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".