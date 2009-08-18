Приватизацией ОПЗ интересуются 11 компаний

С начала объявления конкурса по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» по состоянию на сегодняшний день в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратились 11 компаний с просьбой дать им возможность ознакомиться с предприятием и конкурсной документацией для принятия окончательного решения об участии в конкурсе по его приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ). Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, ОПЗ и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.