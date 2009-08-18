Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,57%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,57% – до 437,80 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 54 млн. 799 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,48% – до уровня 1096,67. Общий объем торгов составил 13 млн. 935 тыс. грн.