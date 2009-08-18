Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,57%
18:53, 18 августа 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,48%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,57% – до 437,80 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 54 млн. 799 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,48% – до уровня 1096,67. Общий объем торгов составил 13 млн. 935 тыс. грн.
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