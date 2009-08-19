Восстановление рынка КНР оказало позитив на другие площадки

Восстановление китайского рынка и рост Shanghai Composite Index на 1,4% после падения на 5,7% в понедельник вернуло рынки к жизни, и, несмотря на не слишком позитивную статистику в США, поддержало спрос на нефть и активы на развивающихся рынках.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина".

Как отметили эксперты компании, дополнительным «драйвером роста» стал рост индекса доверия инвесторов Германии (ZEW). В результате фондовые индексы США и Европы выросли на 0,9-1,0%, а ключевой показатель волатильности цен акций в США – индекс VIX опустился на 6,1% - до 26,2 пункта.

Как отмечают эксперты, на этом фоне спрос на защитные активы существенно снизился, а доходность 10-летних казначейских облигаций (КО) США поднялась на 4 б. п. - до 3,51%.