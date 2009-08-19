Толчком для роста индекса ПФТС является внешний позитивный фон

Позитивный внешний информационный фон, вероятно, даст толчок для роста индекса ПФТС в августе.

Об этом говорится в аналитическом отчете Национального банка Украины (НБУ) о ситуации на украинском фондовом рынке.

В то же время, в отчете отмечается, что растущие политические риски, отсутствие структурных реформ в экономике, девальвационное давление будут негативно влиять на отечественный фондовый рынок и усиливать его волатильность.

Аналитики НБУ также ожидают, что высокую волатильность на протяжении августа будут сохранять и мировые фондовые индикаторы. В то же время, в отчете отмечается, что невзирая на все еще существующие риски снижения мировой экономики, вероятно, будет преобладать накапливающийся позитивный потенциал.