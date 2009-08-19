Фонд госимущества не планирует в этом году продавать Укртелеком

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и. о. главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он уточнил, что на сегодняшний день ФГИУ проводит работу по увеличению инвестиционной привлекательности объекта.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ (№1272 от 11 августа 2009 г.) помесячном пообъектном плане-графике приватизации на III–IV кварталы текущего года.

ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и др.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.