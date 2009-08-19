Эксперт: украинские акции остались на месте

Котировки украинских акций по результатам сегодняшних торгов остались практически на прежнем уровне, отметил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, большинство ценных бумаг в среду, 19 августа, упало в цене. «Только «Мотор Сич» подорожала на 7,8%, снова став лидером роста на волне повышения рекомендаций большинством аналитиков после выхода сильного квартального отчета», - подчеркнул К.ЛИТВИН.

Как сообщил стратег, «Райффайзен Банк Аваль» сегодня потерял больше других. По его информации, цена акций банка снизилась на 4% - до 0,29 грн. за штуку.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,26% – до 436,65 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 927 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,11% – до 1095,45 пункта. Общий объем торгов составил 10 млн. 169 тыс. грн.