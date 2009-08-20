Прикарпатьеоблэнерго и Сумыоблэнерго остаются невостребованными

Аукционные торги по продаже 25,02% государственного пакета акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на фондовой бирже ПФТС, а также по продаже 25% госакций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской межбанковской фондовой бирже, назначенные на пятницу, 21 августа, в очередной раз не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

В фонде уточнили, что следующие торги по этим пакетам акций должны состояться через неделю.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины приказом №310 от 27 февраля 2009 года возобновил продажу блокирующих пакетов акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» и ОАО «Сумыоблэнерго». Стартовая цена госпакета «Прикарпатьеоблэнерго» была установлена на уровне 230 млн. 781 тыс. грн., ОАО «Сумыоблэнерго» – 209 млн. 8 тыс. грн.