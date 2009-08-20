Индекс ПФТС сегодня вырос на 2,34%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,34% – до 446,86 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 32 млн. 847 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,99% – до 1117,28 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 771 тыс. грн.