Собрание акционеров Украинской биржи состоится 12 октября

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Украинская биржа" состоится 12 октября 2009 года, сообщает сайт компании.

Согласно сообщению, в повестку дня будущего собрания включены следующие вопросы: избрание председателя и секретаря собрания; внесение изменений в устав и утверждение новой редакции устава ОАО "Украинская биржа"; переизбрание биржевого совета "Украинской биржи"; переизбрание правления; переизбрание ревизионной комиссии.

Справка УНИАН. ОАО «Украинская биржа» учреждено в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых: «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, “Тройка Диалог Украина”, “Ренессанс Капитал” и пр.

16 декабря 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР) приняла решение о выдаче лицензии ОАО "Украинская биржа" на право осуществления деятельности по организации торгов ценными бумагами.