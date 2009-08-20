Кабмин отобрал первичных дилеров

Министерством финансов Украины 20 августа 2009 года был проведен отбор первичных дилеров.

Информация об этом размещена на официальном сайте министерства.

По результатам отбора победителями определены: «ИНГ Банк Украина», «Ощадбанк», «УкрСиббанк», «Райффайзен Банк Аваль» и «Укргазбанк».

Отбор был проведен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля в 2009 г. № 363 «О внедрении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг» и приказов Министерства финансов Украины от 10 июня в 2009 г. № 757 «Об утверждении Порядка отбора и функционирования первичных дилеров» и от 21 июля 2009 года № 918 «Об утверждении состава комиссии по отбору и оценке функционирования первичных дилеров и примерного договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг», а также в соответствии с информацией о проведении отбора.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство ввело институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг. Первичные дилеры обязуются принимать участие в размещении облигаций внутренних государственных ссуд, обеспечивать выкуп при таком размещении не менее 3% общего объема их размещения на протяжении каждого полугодия, а также осуществлять постоянные двусторонние котировки ОВГЗ путем постоянного (каждый рабочий день) обеспечения предложения другим первичным дилерам купли и продажи перечня ОВГЗ, согласованного всеми первичными дилерами.

Такие действия позволят вести в Украине передовую мировую практику сотрудничества Министерства финансов и банковских учреждений в сфере развития рынка государственных ценных бумаг, обеспечить финансирование Государственного бюджета и улучшить управление денежными ресурсами единого казначейского счета.