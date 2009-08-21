Эксперт: на фондовом рынке снова появился позитив

На украинском фондовом рынке в настоящее время снова появился позитив, отмечается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

Аналитики напоминают, что торги на отечественных биржах в четверг, 20 августа, завершились ростом. На протяжении дня наблюдалась позитивная внешняя конъюнктура: китайский Shanghai Composite (+4,52%) вчера утром смог отыграть обвал котировок на фоне высоких цен на сырье. Позитивная динамика на азиатских площадках также стала причиной роста европейских и российских бирж. Кроме того, площадки РФ выросли на фоне высоких цен на нефть после вчерашних неожиданных данных о резком сокращении запасов нефти в США.

В обзоре сообщается, что украинские площадки в четверг довольно бурно отреагировали на позитивную конъюнктуру – за первый час торгов индекс UX взлетел на 4,6%. Скачок произошел из-за резко возросшего спроса на акции «Мотор Сичи» на фоне информации о возобновлении совместных работ Украины и России по созданию военно-транспортного самолета Ан-70, двигатели для которого, конечно же, будет производить «Мотор Сич». В результате данной бумаги показали динамику +12,36%, однако удержаться на столь высоких отметках им так и не удалось.

Тем не менее, отмечают аналитики, позитив инвесторов вчера несколько развеялся после данных о росте количества первичных заявок на пособие по безработице в США, и мировые индикаторы начали понемногу опускаться. Аналогично повели себя и украинские индексы.

В обзоре также отмечается, что неопределенная ситуация сложилась с акциями банка «Форум», на собрании акционеров которой было принято решение об увеличении уставного капитала банка на 49%, однако не приняты соответствующие изменения в устав, за которые не проголосовал акционер Леонид ЮРУШЕВ (владелец 26% акций). Вопрос о внесении изменений в устав банка будет рассматриваться на следующем собрании акционеров, дату которого должны назвать на следующей неделе.