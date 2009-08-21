«Херсоноблэнерго» выпустило облигации

Энергоснабжающая компания ОАО «Херсоноблэнерго» эмитировала корпоративные облигации на сумму 100 млн. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости ГКЦБФР».

Согласно сообщению, облигации выпущены в бездокументарной форме. Эмиссия зарегистрирована в период с 24 июля по 6 августа 2009 года. Никакие другие подробности эмиссии не уточняются.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонской области. Уставный фонд компании составляет 44 млн. 724 тыс. грн.

В конце 2004 года 94% акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды).

2008 год «Херсоноблэнерго» закончило с прибылью 24,389 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила всего 208 тыс. грн.