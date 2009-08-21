Азиатские фондовые индексы растут вслед за Китаем

Резко упавшие в среду вслед за Китаем ведущие азиатские фондовые индексы в пятницу продолжали рост за тем же лидером. Исключениями стали Австралия, Гонконг и упавшая на внутреннем негативе Япония. "Многие из глобальных рынков за последние пять месяцев поднялись более чем на 50%, однако инвесторы начинают понимать, что экономический рост не столь велик, как они думали", - заявил агентству Ассошиэйтед Пресс инвестиционный управляющий гонконгской DBS Vickers Питер Лаи.

Токийская фондовая биржа в пятницу перешла от роста предыдущего дня к спаду на сочетании неблагоприятного для японского экспорта усиления иены и сообщений о возможности сокращения продаж автомобилей в США. Индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 1,4% - до 10238,20 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 1,2%, снизившись до 947,34 пункта.

"Главным негативным фактором стал рост курса иены, что побудило инвесторов продавать акции ориентированных на экспорт компаний, - сказал Ассошиэйтед Пресс старший аналитик Securities Co. Ltd. Ютака Миура. - Инвесторы также обеспокоены возможностью замедления продаж автомобилей в США". Общий для Азиатско-Тихоокеанского региона индекс MSCI AC Asia Pacific (с Японией) к вечеру в пятницу потерял 0,8% (и 3,1% за всю неделю), упав до 110,70 пункта. Однако с момента достижения 9 марта "дна" самого глубокого за последние пять лет спада этот индикатор прибавил 57%, передает агентство Bloomberg. "Инвесторам необходимо увидеть новые доказательства восстановления, поскольку цены более не привлекательны, - заявил агентству старший специалист по инвестициям сингапурского представительства SG Asset Management Марко Вон. - Мы можем увидеть продолжение консолидации".

В континентальном Китае подскочивший днем ранее на 4,5% композитный индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite Index - SCI) в пятницу прибавил еще 1,7% и закрылся на уровне в 2960,19 пункта, показывая рост примерно в 60% по сравнению с началом года. На второй по значению в КНР фондовой площадке в Шэньчжэне композитный индекс вырос на 2,5% - до 979,99 пункта. "Все-таки это остается быстрой технической коррекцией, связанной с таким быстрым спадом в предшествовавшие сессии", - заявил Ассошиэйтед Пресс аналитик шанхайской Oriental Securities Дэн Хонгуан. Гонконгский индекс Hang Seng потерял примерно треть прибавленных днем ранее 1,88% и закрылся на уровне 20199,02 пункта. "Все, что может оказаться негативным для роста в Китае, окажет негативное же воздействие на фондовые рынки", - заявил агентству Рейтер глава отдела гонконгского представительства Calyon Митул Котеча. Южнокорейский индекс Kospi и индийский Sensex поднялись на 0,3-0,4%, однако биржа Австралии упала примерно на два процента.