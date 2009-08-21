ФГИ презентовал конкурс по продаже ОПЗ

Сегодня, 21 августа, Фонд государственного имущества Украины (ФГИ), Министерство промышленной политики и Министерство иностранных дел провели в Киеве презентацию конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) для дипломатических представителей 12 стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, презентация проведена согласно плану подготовки к продаже пакета акций ОПЗ. В мероприятии приняли участие министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН и другие.

Во время презентации ФГИ и Минпромполитики предоставили дипломатическим представителям информацию о приватизации Одесского припортового завода, об условиях инвестиционной деятельности в Украине и пригласили инвесторов к участию в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.