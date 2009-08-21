Акции США выросли за Европой перед статистикой

Акции США выросли при открытии в пятницу благодаря данным о замедлении спада деловой активности в еврозоне и в ожидании статистики и выступления главы ФРС Бена Бернанке. Об этом сообщает Рейтер.

Как показал индекс менеджеров по закупкам (PMI), частный сектор Германии и Франции возобновил рост в августе, а неделю назад были опубликованы данные о выходе крупнейших экономик Европы из рецессии во втором квартале.

"Европейская статистика двинула рынок... и заставила инвесторов поверить в окончание рецессии", - сказал Пол Мендельсона из Windham Financial Services.

По словам Дэйва Ровелли, Уолл-стрит имеет все шансы подняться выше при низких объемах, которые добавляют рынку волатильности.

Рынок будет следить за показателями состояния жилищного рынка, надеясь на улучшение, поскольку именно в этом секторе зародился кризис осенью 2008 года, и пока восстановление не завершилось. Статистика продаж вторичного жилья ожидается сегодня после открытия Уолл-стрит (18.00 МСК).

В это же время, глава ФРС выступит с речью об уроках, которые можно извлечь из финансового кризиса, и мерах стимулирования восстановления экономики.

К 17.33 МСК Dow Jones вырос на 0,54 процента до 9.400,23 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,69 процента до 1.014,28 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,52 процента до 1.999,59 пункта.

Намерение властей США завершить программу поддержки национального автопрома "Наличные за старые автомобили" к понедельнику ударило по акциям японских автопроизводителей и подтолкнуло весь фондовый рынок Японии к снижению.