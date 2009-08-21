Индекс ПФТС снизился, Украинской биржи - повысился
18:10, 21 августа 2009Фондовый рынок
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Общий объем торгов - 17 млн. 728 тыс. грн
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,05% – до 446,62 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов составил 17 млн. 728 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,5% – до 1134,09 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 752 тыс. грн.
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