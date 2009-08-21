Индекс РТС вырос на 3,14%, ММВБ - на 4,06%

Индекс РТС в пятницу вырос на 3,14% на фоне возобновившегося роста цен на нефть и подъема европейских индексов, индекс ММВБ прибавил 4,06%, составив 1106,05 пункта, свидетельствуют данные биржи. По итогам торговой сессии индекс поднялся до 1050,44 пункта. Рост индекса наблюдался с самого открытия, несмотря на коррекцию на рынке нефти на фоне вышедших в четверг негативных данных с рынка труда США. Во второй половине дня коррекция сменилась ростом - цены на "черное золото"вновь приблизились к годовым максимумам. В лидерах падения в РТС в пятницу были акции "Иркутскэнерго" (-5,19%) и холдинга МРСК (-1,80%), в лидерах роста - акции "Волгателекома" (+14,17%) и "Сибирьтелекома" (+11,40%). На Фондовой бирже ММВБ лидерами роста стали акции ТМК (+9,6%), лидерами снижения - акции Красноярской ГЭС (-19,99%).