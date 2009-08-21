Фондовые рынки Европы закрылись ростом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в пятницу продемонстрировали рост в пределах 1,98-3,15% на фоне позитивных сообщений о состоянии экономики США, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,98% - до отметки 4850,89 пункта. Германский DAX в пятницу повысился на 2,86%, достигнув 5462,74 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов поднялся на 3,15%, впервые с начала года преодолев уровень в 3600 пунктов и достигнув отметки в 3615,81 пункта.

Агентство Рейтер, в свою очередь, сообщает, что уровень, на котором европейские индексы закрылись в пятницу, является самым высоким с начала ноября 2008 года. Рост европейских индексов, по мнению аналитиков, обусловлен данными Национальной ассоциации риэлторов (НАР) США о росте объема продаж на вторичном рынке жилья в июле на рекордные за последнее десятилетие 7,2%, а также заявлениями главы ФРС США Бена Бернанке о стабилизации и вероятном начале восстановления американской экономики в краткосрочной перспективе.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.