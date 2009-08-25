Эксперт: рынок украинских еврооблигаций не изменится

Очевидно, что до середины-конца сентября, когда Украина будет погашать суверенный и квази-суверенный долги, рынок украинских еврооблигаций сильно не изменится.

Такое прогноз содержится в обзоре, подготовленном экономистом инвестиционной группы «Сократ» Михайлом САЛЬНИКОВЫМ.

Экономист ожидает, что опубликование плана реструктуризации «Нафтогаза» повлияет на дальнейшую динамику доходности бумаги. Он также прогнозирует небольшое снижение доходности по бумагам АКБ «Форум», что связано с высокой доходностью по сравнению с аналогичными банками и решением акционеров 19 августа увеличить уставный фонд финучреждения на 1,1 млрд. гривен до 3,4 млрд., что будет способствовать повышению кредитного качества банка.

По информации М.САЛЬНИКОВА, на прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов снизились на 34,5 пункта. Он считает, что снижение произошло на фоне продолжающейся переоценки рисков западными инвесторами и информации, что Украина в конце августа – начале сентября получит SDR 1,3 млрд. от МВФ.

Как сообщил экономист, торги суверенными еврооблигациями на прошедшей неделе отличались практически нулевой активностью. Так, выпуск с погашением в 11 году сохранил цену 91,97 на протяжении всего периода, в результате чего доходность немного подросла с 12,77% до 12,84%, отметил М.САЛЬНИКОВ. Более длинные евробонды «Украина-2013» торговались активнее и показали снижение доходности с 11,6% до 10,9%, добавил он.

По словам экономиста, в сегменте квази-государственных евробондов торги прошлой недели проходили при средней рыночной активности. Так, бумаги «Нафтогаза» с погашением в 2010 году показали рост доходности с 184,7% до 219,3%, что объясняется заявлением и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО относительно планов сформировать позицию НАК по реструктуризации внешней задолженности, в том числе и евробондов, до конца 21 августа, объяснил М.САЛЬНИКОВ. «Это заявление окончательно развеяло все сомнения относительно реструктуризации бумаг компании», - подчеркнул он.

М.САЛЬНИКОВ отметил, что бонды государственного банка «Укрэксимбанк» с погашением в 2009 году также показали рост доходности с 34,0% до 36,3% на прошедшей неделе. По его мнению, данное повышение стало закономерной реакцией рынка на реструктуризацию квази-государственного долга Украины - бумаг компании «Нафтогаз». Бумаги «Укрэксимбанк-2011» особой рыночной активностью не отличились и сохранили доходность на уровне 15,0%, сообщил экономист.

По словам М.САЛЬНИКОВА, в сегменте еврооблигаций банков с западными материнскими структурами торги на прошедшей неделе прошли практически с нулевой рыночной активностью. Бумаги банков не менялись в цене и показали небольшой рост доходности. Так, бумаги АКБ «Форум» 2009 показали рост доходности с 25,4%до 26,7%, «Укрсоцбанк-2010» - с 17,6% до 17,9%, а бумаги «Укрсиббанка» с погашением в 2010 году сохранили доходность на уровне 12,7%, отметил он.

Как сообщил экономист, самыми доходными (и, соответственно, рискованными) продолжают оставаться бумаги банков «Финансы и Кредит» и ПУМБ. Бумаги «Финансы и Кредит-2010» на прошлой неделе практически не торговались, а их доходность росла ввиду приближения срока погашения – с 351,5% до 363,0%, отметил М.САЛЬНИКОВ. Бонды «ПУМБ-2010», в свою очередь, показали падение доходности с 163,9% до 135,8%, добавил он.