Украинский фондовый рынок значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,37% – до 461,69 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 14 млн. 809 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 5,60% – до 1197,43 пункта. Общий объем торгов составил 16 млн. 834 тыс. грн.