Корпорация «УкрАВТО» вышла из состава акционеров компании по управлению активами (КУА) ОАО "Автоальянс-ХХI век". Основным акционером КУА стала «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» (98% в уставном фонде).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КУА, такие изменения в составе акционеров были зафиксированы собранием акционеров ОАО "Автоальянс-ХХI век".

По информации пресс-службы, собрание акционеров также приняло решение назначить Анатолия ОТЧЕНАША главой наблюдательного совета КУА. Собрание избрало новый состав наблюдательного совета, в который вошли Валерия ОТЧЕНАШ и Юлиана ПЕТРУК. Собрание акционеров ОАО "Автоальянс-ХХI век" избрало исполняющим обязанности председателя правления ОАО "Автоальянс-ХХI век" Виктора ЖУЧЕНКО вместо ранее исполняющего обязанности председателя правления Мирона НАЙДЫ, который подал заявление об увольнении.

Справка УНИАН. Компания по управлению активами (КУА) "Автоальянс-ХХI век" создана в феврале 2001 года. Она специализируется на управлении активами институциональных инвесторов, создании и управлении инвестфондами, администрировании и управлении активами пенсионных фондов. КУА является членом саморегулируемой организации «Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса».

Уставный фонд ОАО "Автоальянс-ХХI век" составляет более 15,357 млн. грн. В управлении КУА "Автоальянс-ХХI век" находится паевой инвестиционный фонд «Автоальянс-Портфолио», корпоративные недиверсифицированные инвестиционные фонды «Автоальянс-недвижимость» и «Автоальянс-Креативный», открытый негосударственный пенсионный фонд «Автоальянс». Стоимость активов в управлении КУА по состоянию на 1 августа 2009 года составила порядка 12,3 млн. грн.