Украинские акции взлетели на «бычьем импульсе»

Украинские акции сегодня взлетели на «бычьем импульсе» последних дней, а также на внутридневной динамике европейских индексов.

Об этом УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, украинский фондовый рынок во вторник, 25 августа, открылся ростом, несмотря на потери на азиатских биржах, снижение фьючерсов индекса S&P 500 и падение цен на нефть, отражающую динамику фондовых рынков. В частности, индекс Украинской биржи (УБ) за день взлетел на 5,6%, что связано главным образом с ростом «Мотор Сичи» и «Центрэнерго» на 8,5% и 12,9% соответственно, сообщил стратег.

Как отметил К.ЛИТВИН, акции «Центрэнерго» подорожали на новости о возможной вертикальной интеграции компании с основными поставщиками. В свою очередь, «Мотор Сич» продолжает отыгрывать хороший финотчет за второй квартал 2009 года, добавил он.

Стратег также сообщил, что сегодня на УБ состоялось 766 сделок. Это показывает высокую активность на отечественном рынке ценных бумаг, считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 3,37% – до 461,69 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 809 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 5,60% – до 1197,43 пункта. Общий объем торгов составил 16 млн. 834 тыс. грн.