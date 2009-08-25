Переговоры Кабмина с МВФ помогут держателям облигаций Нафтогаза

Тот факт, что Кабинет Министров находится в условиях переговорного процесса с МВФ, может оказать благоприятное влияние на условия реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он отметил, что «на данный момент Кабмин не очертил даже ориентировочных параметров будущей реструктуризации». Котировки «Нафтогаза» находятся на уровне 81%-84% от номинала, и можно говорить о том, что рынок занял выжидательную позицию, подчеркнул аналитик.

По мнению С.ФУРСЫ, «держатели еврооблигаций НАК должны занять жесткую позицию в переговорном процессе, учитывая ограниченность у правительства во времени».

Как сообщал УНИАН, правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году, истекает 30 сентября т.г. Объем выпуска равен 500 млн. долларов.