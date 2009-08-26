Dow Jones бъет новые рекорды 2009 года

NASDAQ тоже растет

К закрытию торгов 25 августа индекс Dow Jones вырос на 0,32%, составив 9539,29 пункта. Индекс NASDAQ поднялся на 0,31%, достигнув 2024,23 пункта, передает «Газета.Ru». Как сообщал УНИАН, 22 августа индекс Dow Jones вырос на 1,67%, составив 9505,96 пункта - впервые в этом году превысил 9500. Индекс NASDAQ поднялся на 1,59%, достигнув 2020,90 пункта.

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