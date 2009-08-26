Эксперт: украинские акции торгуются на максимальных отметках

Украинские акции теперь торгуются на максимальных отметках с начала года, вместе с большинством мировых площадок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ-Капитал», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, пропущенный рост мировых площадок в понедельник плюс вчерашняя благоприятная внешняя конъюнктура (макростатистика из США) произвели 25 августа синергетический эффект на украинские фондовые площадки. Индекс Украинской биржи вырос на 5,6% - до 1197,43 пункта, индекс ПФТС поднялся на 3,37% - до 461,69 пункта.

Как отмечается в обзоре, на украинских площадках лидером роста стали акции «Центрэнерго» (+12,9%, УБ), на намерении правительства создать на базе энергогенератора и шахт «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» вертикально-интегрированную компанию (ВИК). Рынок расценил данную новость как позитивную, хотя точно спрогнозировать эффект от создания ВИК сложно, из-за отсутствия деталей. Тем более, это пока лишь намерение – Кабмин планирует ориентировочно через две недели рассмотреть целесообразность создания ВИК.

Примечательно, считают аналитики, что на Украинской бирже сдвинулись с места «неликвиды» - Шахта «Красноармейская-Западная №1» (+18,89%), ЛуАЗ (+14,14%), «Лугансктепловоз» (+5,26%), ПБК «Славутич» (SLAV +4,35%). Правда, объемы торгов по каждой бумаге составили меньше 100 тыс. грн.

В обзоре подчеркивается, что макростатистика из США оказалась лучше прогнозов аналитиков, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller Composite-20 в июне снизился на 15,44% при прогнозах сокращения на 16,3% в годовом выражении (в мае индекс снижался на 17,1%). Индекс доверия потребителей Conference Board в августе вырос впервые за три месяца и достиг 54,1 пункта по сравнению с 47,4 пункта месяцем ранее (ожидался рост до 47,9 пункта).

По словам аналитиков, к позитивным новостям вторника также можно отнести известие о том, что Президент США назначил главой Федеральной резервной системы Бена БЕРНАНКЕ на второй срок, что свидетельствует о неизменности монетарно-денежной политики ФРС в будущем.