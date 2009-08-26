"Приват" планирует сформировать пул для участия в приватизации ОПЗ

Группа «Приват» планирует сформировать пул вместе с другими заинтересованными инвесторами для участия в приватизационном конкурсе по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ).

Об этом сообщил в интервью «Украинской правде» совладелец группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ.

«В одиночку мы его (ОПЗ – УНИАН) покупать не собираемся», – отметил он.

По словам И.КОЛОМОЙСКОГО, группа «Приват» будет участвовать в торгах «со всеми, кто будет готов с нами сотрудничать в этом вопросе».

«Могу сказать только, что мы уже точно нашли взаимопонимание с владельцами черкасского "Азота" (Александр ЯРОСЛАВСКИЙ – УП). Это пока единственные наши партнеры, но мы продолжаем вести переговоры с владельцами многих других заводов», – отметил И.КОЛОМОЙСКИЙ.

При этом он не исключил, что группа «Приват» для участия в конкурсе может ограничиться только партнерством с собственником черкасского "Азота".

«Вдвоем мы уже думаем. Вдвоем надо выкладывать в два раза меньше – уже легче, втроем будет еще легче….», – отметил И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.