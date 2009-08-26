Российские инвесторы блокируют реструктуризиризацию долга Нафтогаза

Группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать облигационный выпуск на 500 млн. долл. со сроком погашения в сентябре т.г.

Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Об этом сообщил юрист Corlblow Филипп ТОМАС в интервью агентству Reuters.

По его словам, инвесторы хотят погашения облигаций в связи с политической нестабильностью в Украине перед президентскими выборами.

"Каждый инвестор, с которым мы общались, категорически против реструктуризации, будь то продление срока погашения или дисконт", – сказал Ф.ТОМАС.

Для рынка стало сюрпризом объявление в июле т.г. о решении «Нафтогаза» реструктуризировать еврооблигации до их погашения в конце сентября даже после получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

"Люди хотят вернуть деньги, они недовольны. «Нафтогазу» предстоит битва, если они не погасят облигации", – предупредил Ф.ТОМАС, добавив, что инвесторы подадут в суд на правительство Украины, если попытка реструктуризации провалится и по облигациям будет объявлен дефолт.

Один из держателей бондов в Лондоне сказал, что общался с Ф.ТОМАСОМ, но ждет новостей из Украины. Киев ранее заявил, что его позиция еще окончательно не определена.

"Посмотрим, как поступит «Нафтогаз» в конце сентября, и тогда решим, формировать ли инициативную группу", – сказал Ф.ТОМАС, добавив, что Corlblow уже заручился поддержкой владельцев облигаций на 100 млн. долл., или 20% выпуска.

Чтобы получить право вето, группе необходима поддержка держателей облигаций на 25% объема эмиссии.

Один из сторонников создания группы против реструктуризации – Алексей ОЛЬШАНСКИЙ, бывший глава бывшей 100-процентной дочерней компании «Газпрома» «Согаз-страхование», в которой в настоящее время «Газпрому» принадлежит миноритарная доля. А.ОЛЬШАНСКИЙ сообщил, что возглавляет Corlblow, которая никак не связана с газовой монополией.

Об этом же сказал и представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

"Эта компания к «Газпрому» никакого отношения не имеет и в наших интересах не действует. «Газпром» в банкротстве «Нафтогаза» абсолютно не заинтересован, учитывая долгосрочные контракты на поставку и транзит газа и оплаченные авансы по транзитному контракту", – заявил С.КУПРИЯНОВ.

Представитель пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" сообщил корреспонденту УНИАН, что компания изложит свою позицию позже.

Как сообщал УНИАН, 5 августа И.УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Справка УНИАН. 30 сентября 2009 года истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.