Эксперт: рост на фондовом рынке может смениться коррекцией

Рост, который сейчас наблюдается на украинском фондовом рынке, скорее всего, в ближайшее время сменится коррекцией.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

В частности, прогнозирует он, «банковский сектор, который в последнее время демонстрирует головокружительный подъем, может быть существенно подорван очередными инициативами НБУ, который предлагает снова запретить досрочное изъятие вкладов населения». Кроме того, начинает выходить отчетность отечественных компаний, которая совсем не утешительна: во втором квартале многие метпредприятия вновь фиксируют убытки, добавил брокер.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, отечественный рынок акций сегодня открылся ростом по всему спектру бумаг. По словам брокера, внешний фон к открытию складывался умеренно позитивный: накануне торги в США закончились подъемом, и в среду продолжилось повышение фьючерсов на индексы, а в Азии наблюдалась эйфория на рынках. Вместе с этим, считает он, на общую динамику накладываются негативные внутренние факторы, в частности, усугубление ситуации с курсом национальной валюты на межбанке и снижение цен на продукцию черной металлургии.

Брокер отметил, что «украинские фондовые площадки сегодня, демонстрируя на протяжении дня одинаковую положительную динамику, к концу торгов разошлись». Индекс Украинской биржи вышел в отрицательную зону, а ПФТС закрылся в уверенном «плюсе», сказал он. Такая динамика ПФТС обусловлена, не в последнюю очередь, серией сделок по бумагам Луцкого автозавода, по которым зафиксирован рост на 31%, объяснил брокер.

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, основными катализаторами рынка стали акции металлургического сектора: Азовсталь (+5% на УБ), Енакиевский МЗ (+1% на УБ), Алчевский МК (+1% на УБ). По данным бумагам прошло до 40% всего дневного объема, сообщил брокер. Традиционно активно также торговались «Укрнафта» и «Укрсоцбанк», отметил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,51% – до 473,29 пункта. Общий объем торгов составил 91 млн. 108 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,14% – до 1196,04 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 868 тыс. грн.