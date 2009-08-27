Dow Jones достиг нового максимума года

Индекс NASDAQ поднялся на 0,01%

Dow Jones достиг нового максимума 2009 года. К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 0,04%, составив 9543,52 пункта. Индекс NASDAQ поднялся на 0,01%, достигнув 2,024.43 пункта, передает «Газета.Ru». Напомним, к закрытию торгов 25 августа индекс Dow Jones вырос на 0,32%, составив 9539,29 пункта. Индекс NASDAQ поднялся на 0,31%, достигнув 2024,23 пункта. 22 августа индекс Dow Jones вырос на 1,67%, составив 9505,96 пункта - впервые в этом году превысил 9500. Индекс NASDAQ поднялся на 1,59%, достигнув 2020,90 пункта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter